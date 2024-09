POL-NE: Vorläufige Festnahme nach Tötungsdelikt

Dormagen (ots) - Am Montag (2.9.) kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus an der Horremer Straße in Dormagen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand in der Küche ausgebrochen. Die Hausbewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten und wurden vor Ort vom medizinisch versorgt. Auch eine Katze, die im Haus lebt, konnte gerettet werden. Die Feuerwehr löschte den Brand erfolgreich, am ...

