Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Neuss (ots)

Am Montag (2.9.) war ein 58-jähriger Deutscher um ca. 20.50 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Neusser Willy-Brand-Ring unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte er auf Höhe der Einmündung Tilsiter Straße aus noch ungeklärter Ursache. Dabei wurde der 58-Jährige verletzt, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht, dass der Mann Alkohol konsumiert haben könnte. Im Krankenhaus wurde deswegen außerdem eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Alkohol wirkt sich auch in kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- und Fahrvermögen aus. Bereits am 0,3 Promille kann in Verbindung mit sogenannten "Ausfallerscheinungen" (Schlangenlinien, Unfall, ...) der Verdacht einer Straftat angenommen werden, der letztlich bis hin zum Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen kann.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell