POL-NE: Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt

Neuss (ots) - Am Samstag (31.08.) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 21:35 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Oberstraße in Neuss gerufen. Während der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte in dem Brandobjekt eine leblose Person. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um den 77-jährigen Bewohner. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche aus. Die Straße wurde während des Einsatzes gesperrt. Die Ermittlungen hat ...

