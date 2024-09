Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche vom Wochenende

Dormagen / Korschenbroich (ots)

Am Freitag (30.08.) kam es gegen 12:25 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Josef-Schwarz-Straße in Dormagen. Eine unbekannte Tatverdächtige versuchte, die Terrassentür aufzuschieben. Als der Hausbewohner sein Wohnzimmer betrat, entfernte sich die mutmaßliche Einbrecherin in Richtung der Straße "In der Lüh". Die Frau sei circa 160 Zentimeter groß, stämmig gebaut und trug dunkle Kleidung. Ihre Haare seien schwarz und sie soll eine Umhängetasche mit goldener Kette getragen haben.

Am Samstag (31.08.) kam es an der Heidestraße in Korschenbroich zu einem Einbruch. In der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr verschafften sich unbekannte Tatverdächtige über eine Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und es wurde Bargeld entwendet. Eine Zeugin konnte gegen 21:40 Uhr ein lautes Geräusch vernehmen, woraufhin sie eine unbekannte Person auf einem Balkon feststellen konnte, welche in Richtung eines Parkplatzes flüchtete und in ein schwarzes Auto stieg. Der unbekannte Mann sei zwischen 40 und 50 Jahre alt und trug eine hellblaue Jacke.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie Ihre Fenster!

- Verschließen Sie bei Abwesenheit Fenster-, Balkon- und

Terrassentüren. Und denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Fenster werden häufig aufgehebelt. Einen guten Schutz

bieten einbruchhemmende Fensterbeschläge oder Zusatzsicherungen.

- Abschließbare Fenstergriffe sind nur in Verbindung mit einem

einbruchhemmenden Fensterbeschlag wirksam.

- Häufig gekippte Fenster können gegebenenfalls mit

einem Gitter gesichert werden.

- Gitterroste von Kellerlichtschächten sollten mit

speziellen Abhebesicherungen gesichert werden. Fragen Sie die technischen Fachberater der Kripo, wie Sie Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung vor Einbruch schützen können. Die Beratung ist kostenlos. Terminvereinbarung unter 02131 300-0.

