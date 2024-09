Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Landrat Hans-Jürgen Petrauschke begrüßt neue Polizistinnen und Polizisten im Rhein Kreis Neuss - Kreispolizei freut sich über 83 neue Kolleginnen und Kollegen

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss freut sich, heute 83 neue Polizeibeamtinnen und Beamte in unseren Reihen willkommen zu heißen. Gemeinsam mit den Polizeiführungskräften begrüßte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke als Leiter der Kreispolizeibehörde 31 Frauen und 52 Männer im Kreishaus Grevenbroich.

Die Beamten haben erfolgreich ihre dreijährige Ausbildung, bestehend aus Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, Trainingsphasen an den Ausbildungseinrichtungen des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) der Polizei NRW und Praxisanteilen in den Behörden, abgeschlossen. Sie sind nun bereit, ihren Dienst zum Schutz und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Kreis Neuss anzutreten. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der Kolleginnen und Kollegen für die Gemeinschaft: "Sie sind nun ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft, und ich bin zuversichtlich, dass Sie mit Engagement und Hingabe dazu beitragen werden, unsere Region noch sicherer zu machen."

Die neuen Polizistinnen und Polizisten werden in den kommenden Wochen in den Bereichen Verkehr und Kriminalität eingesetzt. Der Großteil verstärkt die Polizeiwachen in Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Jüchen, Korschenbroich, Meerbusch und Neuss.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist stets bestrebt, ein starkes und vertrauensvolles Verhältnis zur Bevölkerung aufzubauen. Die Polizisten werden von nun an für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung mitverantwortlich sein und zur Steigerung des Sicherheitsgefühls beitragen.

Wir heißen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Erfolg und Freude in ihrem neuen Berufsfeld.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell