Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 27-jähriger Frau aus Tübingen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 29.08.2024/17 Uhr

Tübingen (TÜ): Die 27-jährige Frau, die seit dem 16. August 2024 aus Tübingen vermisst und nach der in der Folge auch öffentlich gefahndet wurde, ist tot aufgefunden worden. Eine Pilzsammlerin entdeckte am Samstag, 19.10.2024, in einem Waldstück auf Waldhäuser-Ost einen Leichnam, der zwischenzeitlich zweifelsfrei als die vermisste 27-Jährige identifiziert werden konnte. Die durchgeführten, kriminalpolizeilichen Ermittlungen und eine von der Staatsanwaltschaft Tübingen angeordnete Obduktion ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der Frau. Die am 29.08.2024 eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell