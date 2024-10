Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Wohnhäuser; Arbeitsunfall; Geldausgabeautomat versucht zu sprengen; Pferd mit Pkw zusammengestoßen; Pedelecs gestohlen

Reutlingen (ots)

Reutlingen-Gönningen (RT): Kollision von Pkw an Einmündung

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Pkw-Lenkerin hat sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung L 383 / K 6729 ereignet. Gegen 16.15 Uhr befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Fiat Panda die Kreisstraße von Pfullingen kommend und wollte an der Einmündung zur L 383 nach links abbiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah sie eine 29-jährige Skoda-Lenkerin, die aus Gönningen kommend in Richtung Reutlingen unterwegs war. Beim anschließenden Zusammenprall wurde die 29 Jahre alte Frau leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und begab sich anschließend selbstständig zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die beiden Pkw, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt. (gj)

Walddorfhäslach (RT): Kollision mit Gegenverkehr

Zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und beträchtlichem Sachschaden ist es am Dienstagnachmittag im Bereich B 464 / B 27 gekommen. Kurz nach 15.30 Uhr war ein 55 Jahre alter Mann mit einem VW Passat auf der Überleitung von der B 464 zur B 27 unterwegs und wollte nach links auf deren Auffahrt abbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem aus Richtung Gniebel herkommenden VW Touran eines 67-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat nach links abgewiesen, wo er auf einem dortigen Leitpfosten zum Stehen kam. Der Touran drehte sich kollisionsbedingt um die eigene Achse. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde außerdem ein an der Abfahrt wartender Skoda beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnistand zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden dürfte sich auf circa 48.000 Euro belaufen. Der Passat sowie der Touran mussten zudem abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Überleitung nur einspurig befahrbar. Außerdem war die B 27 - Abfahrt Walddorfhäslach aus Richtung Tübingen kommend gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

St. Johann (RT): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In St. Johann ist im Laufe des Dienstags in vier Gebäude eingebrochen worden. Wie am Abend entdeckt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, hatten sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zu Wohnhäusern im Glockenweg und in der Mörikestraße in Gächingen sowie im Dellenweg und in der Straße Vordere Wacht in Upfingen verschafft. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten der oder die Täter Bargeld. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07381/9364-0 um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen am Dienstag in St. Johann. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Arbeiter bei Verladearbeiten verunglückt

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstagabend in der Kirchheimer Straße ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war dort gegen 20.45 Uhr ein 38-Jähriger mit Verladearbeiten beschäftigt, als ihm dabei ein schweres Metallteil auf den Fuß fiel. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde der Mann nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (gj)

Neckartenzlingen (ES): Vorrang missachtet und Unfall verursacht

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B 297, Höhe der Einmündung Neckartenzlingen / Altenried, sind zwei Personen verletzt worden. Außerdem entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ein 58 Jahre alter Mann befuhr kurz nach zwölf Uhr mit einem VW Touran die B 297 von Mittelstadt kommend in Richtung Neckartenzlingen. An der Einmündung nach Altenried wollte er nach links abbiegen, übersah hierbei jedoch einen bevorrechtigten, entgegenkommenden 65-jährigen Hyundai-Fahrer und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschlepper abtransportiert werden. Vor Ort im Einsatz war ebenfalls die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften. (gj)

Frickenhausen (ES): Geldausgabeautomat angegangen (Zeugenaufruf)

Der Geldautomat einer Bankfiliale in der Theodor-Heuss-Straße in Linsenhofen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von unbekannten Tätern angegangen worden. Diese hatten gegen 3.30 Uhr den Automaten aufgebrochen und versucht zu sprengen, was ihnen jedoch nicht gelang. Ob Bargeld entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Der angebrachte, nicht detonierte Sprengsatz am Geldausgabeautomaten wurde durch Spezialisten des Landeskriminalamtes geborgen und abtransportiert. Für die Dauer des Einsatzes waren das Umfeld der Bank und die Theodor-Heuss-Straße zwei Stunden abgesperrt. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt und bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen von Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07025/91196-0 mitzuteilen. (gj)

Tübingen (TÜ): Radlerin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 85 Jahre alte Radlerin bei einem Sturz am Dienstagmittag erlitten. Die Frau war gegen 12.20 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Straße Am Stadtgraben unterwegs, als sie im Bereich des alten Botanischen Gartens die Kontrolle verlor und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Meßstetten (ZAK): Pferd kontra Pkw

Ein offenbar ausgebüxtes Pferd ist am Dienstagabend auf der Donautalstraße mit einem Pkw zusammengestoßen. Ein 38-Jähriger befuhr gegen 18.20 Uhr mit einem Mitsubishi Colt die Donautalstraße in Richtung Schwenningen, als an der Einmündung mit der Schönfeldstraße ein Pferd auf die Straße rannte und gegen den Wagen prallte. Das Tier, das sich ersten Erkenntnissen zufolge zuvor in einem Stall von seiner Begleitperson losgerissen hatte, rannte in Richtung Ortsmitte davon. Es konnte wenig später eingefangen und zur Untersuchung in eine Tierklinik gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Mitsubishi entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. (rd)

Rosenfeld (ZAK): Pedelecs gestohlen (Zeugenaufruf)

Wegen mehreren Diebstahlsdelikten ermittelt der Polizeiposten Rosenfeld gegen einen Unbekannten, der zwischen Sonntag und Dienstag drei Fahrräder in der Straße Brechete gestohlen hat. Zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 3.35 Uhr, entwendete der Dieb zwei hinter einem Neubau stehende und aneinander gekettete E-Bikes der Marke Cube im Wert von etwa 8.000 Euro. Am Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr, wurde ein weiterer Fahrraddiebstahl bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde im Lauf des Tages ein E-Bike der Marke Ghost im Wert von rund 2.000 Euro aus einer offenstehenden Garage gestohlen. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße Brechete gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07428/94513-0 beim Polizeiposten Rosenfeld zu melden. Dieser hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Zudem wird von einem Zusammenhang mit einer verdächtigen Wahrnehmung am frühen Montagmorgen ausgegangen. Demnach soll sich ein jüngerer, männlicher Unbekannter bekleidet mit einer Basecap, schwarzem Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, Atemschutzmaske und Handschuhen gegen 2.15 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in derselben Straße aufgehalten haben. Gestohlen wurde daraus nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. (rd)

