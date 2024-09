LPI-J: Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen sichergestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Trockenborn: Am Mittwoch, den 18. September 2024 kam es zwischen 07:15 Uhr und 09:15 Uhr während einer kurzzeitigen Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Trockenborn. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen kann vermutet werden, dass sich der oder die Täter vor der Tat im näheren Umfeld aufgehalten haben. Ebenso wird angenommen, dass die Täter überörtlich ...

mehr