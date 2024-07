Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bekifft auf E-Scooter unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am 20.0.72024 gegen 19:15 Uhr wurde ein 23- Jähriger aus Bad Bergzabern an der Einmündung Weinstraße/Kurtalstraße auf einem E-Scooter kontrolliert, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrer außerdem eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Dieser gab an, fast täglich Cannabis zu konsumieren.

