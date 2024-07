POL-PDLD: Rheinzabern - Unter Einfluss von Betäubungsmitteln PKW gefahren

Wörth (ots) - Ein 42- Jähriger entschloss sich am 20.07.2024 sich ein neues Paar Schuhe im Maximilian Center in Maximiliansau zuzulegen. Hierzu zog er die neuen Schuhe direkt im Geschäft an und wollte dieses verlassen. Als der Sicherheitsalarm auslöste und er angesprochen wurde, entschloss er sich die Schuhe doch zu bezahlen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. ...

