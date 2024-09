Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Kennzeichen abgebaut und neu montiert

Weimar (ots)

Am gestrigen Montag stellte der Fahrer eines Ford-Transporters fest, dass sich an seinem Fahrzeug Kennzeichen befanden, die gar nicht daran gehörten. Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die derzeitigen Kennzeichen von einem Kia stammten. Sie wurden sichergestellt Aber dessen nicht genug. Bei der Überprüfung dieses Fahrzeuges stellten die Beamten Kennzeichen eines VW Kleinwagen fest. Somit wurden auch jene sichergestellt und Kontakt zum Halter des VW aufgenommen. Der wiederum fand an seinem Wagen schon vor einigen Tagen auch fremde Kennzeichen: Die eines Honda, dessen Besitzer das Abhandenkommen seiner Kennzeichen bereits Anfang des Monats angezeigt hat. Was es mit dem Austausch der Kennzeichen an den Fahrzeugen auf sich hat, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

