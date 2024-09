Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Einbruch gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Trockenborn: Am Mittwoch, den 18. September 2024 kam es zwischen 07:15 Uhr und 09:15 Uhr während einer kurzzeitigen Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Trockenborn. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen kann vermutet werden, dass sich der oder die Täter vor der Tat im näheren Umfeld aufgehalten haben. Ebenso wird angenommen, dass die Täter überörtlich handeln und mit einem Fahrzeug unterwegs waren.

Haben Sie zur fraglichen Tatzeit in der Ortslage Trockenborn ortsfremde Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sind ihnen in der Nacht vor dem Einbruch in Ortsnähe abgestellte Fahrzeuge aufgefallen?

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0244341/2024 an die Polizei in Jena (Tel. 03641 81-0) oder per Email an k2.kpi.jena@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell