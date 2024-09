LPI-J: Betrunkener wollte sich nicht helfen lassen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Eine ortsunkundige Frau nutzte am vergangenen Wochenende einen frei zugänglichen Parkplatz einer Firma in der Lahnsteiner Straße. Am Samstagabend stellte sie ihren Pkw ab. Als sie am darauffolgenden Morgen weiterfahren wollte, war eine Parkkralle an einem Rad befestigt. In diesem Moment kam der Firmeninhaber und forderte für das Entfernen der Kralle 40 Euro. Auf die Forderung ...

mehr