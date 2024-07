Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ohne Helm: Radfahrerin erlitt bei Verkehrsunfall schwere Kopfverletzung

Bild-Infos

Download

Neustadt-Glewe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Neustadt-Glewe zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin wurde die 65-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es an der Kreuzung Laascher Straße / An der Liebssiedlung zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin die 65-Jährige stürzte und wenige Meter vom PKW mitgeschleift wurde. Die Fahrradfahrerin, die zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm trug, musste anschließend mit einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 57-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Gegen ihn hat die Polizei im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen, da derzeit ein Vorfahrtsfehler nicht ausgeschlossen werden kann. Die genauen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.600 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell