POL-LWL: Radfahrer auf der A 14 unterwegs

Parchim/Passow (ots) - In der Nacht zu Sonntag sollen auf zwei Veranstaltungen in Parchim und in Passow bei Lübz mehrere Personen verfassungswidrige Parolen gerufen haben. Nach Auskunft von Zeugen habe ein 33-jähriger Mann in Parchim nach einer Public Viewing Veranstaltung zuerst "Sieg heil" gerufen und anschließend auf dem Vereinsgelände im Voigtsdorfer Weg Lampen ...

mehr