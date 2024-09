LPI-J: Streit auf dem Rummel

Apolda (ots) - Am Donnerstag erhielt die Polizeiinspektion in Apolda mehrere Anrufe von Senioren, welche augenscheinlich von Trickbetrügern angerufen wurden. Ein angeblicher Polizeibeamter behauptete, dass ein Familienmitglied in einen schweren Verkehrsunfall involviert war, bei dem eine Person ums Leben kam und man benötigte nun zur Entlassung dieser eine Kaution in Höhe mehrerer tausend Euro. Glücklicherweise ging ...

