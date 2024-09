Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schockanrufe - Betrüger geben sich als Polizei aus

Apolda (ots)

Am Donnerstag erhielt die Polizeiinspektion in Apolda mehrere Anrufe von Senioren, welche augenscheinlich von Trickbetrügern angerufen wurden. Ein angeblicher Polizeibeamter behauptete, dass ein Familienmitglied in einen schweren Verkehrsunfall involviert war, bei dem eine Person ums Leben kam und man benötigte nun zur Entlassung dieser eine Kaution in Höhe mehrerer tausend Euro. Glücklicherweise ging keiner der Angerufenen dieser Aufforderung nach und informierte umgehend die Polizei. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Art von Anrufen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell