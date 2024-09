LPI-J: Einbruch in Gartenlaube

Weimar (ots) - Am späten Sonntagabend wurde in Hohenfelden die Feuerwehr durch Auslösen des Handdruckmelders an der dortigen Kirche auf den Plan gerufen. Vor Ort trafen die Kammeraden aber mit Nichten auf ein Feuer. Es befand sich ein Mann da, der seinen Brand bereits gelöscht hatte. Bei den ebenfalls mit informierten Polizisten konnte er einen Atemalkoholwert von 2 Promille vorweisen. Der 58-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Eine Anzeige wegen ...

