Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 27-Jähriger randaliert auf Polizeidienstelle

Apolda (ots)

Ein 27-jähriger Mann erschien gestern, gegen 21:30 Uhr auf der Polizeidienststelle in Apolda um eine Anzeige zu erstatten. Die Wartezeit im Vorraum wollte er wohl nicht in Kauf nehmen und randalierte derart, dass eine Tür beschädigt wurde. Den Anweisungen der Polizeibeamten widersetzte sich der 27-Jährige. Er schlug vehement um sich und beleidigte die Beamten. Schließlich wurde der renitente Mann in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Metamphetamin und Cannabis. Aufgrund seines medizinisch auffälligen Verhaltens wurde ein Notarzt hinzugezogen, welcher die Einweisung in die Psychiatrie anordnete.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell