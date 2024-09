Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddieb ist gescheitert

Weimar (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag begab sich eine unbekannte Person in eine Tiefgarage im Kirschberg-Quartier. Hier hatte es die Person auf ein E-Bike abgesehen. Ob der Dieb im Rahmen seiner Tathandlung gestört wurde oder ob er an dem Fahrradschloss scheiterte ist nicht bekannt. Dieses wurde nämlich lediglich leicht beschädigt und das Rad war noch da.

