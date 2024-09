Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausgebrannter Pkw

Bild-Infos

Download

Kleinhelmsdorf (ots)

Auf Grund eines technischen Defektes endete die Fahrt einer älteren Damen am Samstag gegen 18 Uhr zwischen den Ortslagen Lindau und Kleinhelmsdorf. Die Frau ließ ihren Pkw verschlossen und gesichert auf einem Feldweg nahe der Landstraße 1073 stehen, um ihn am Folgetag durch einen Abschleppdienst abholen zu lassen. Als der Schlepperfahrer am Sonntag gegen 9 Uhr das Fahrzeug abholen wollte, konnte er nur noch die vollständig ausgebrannte Karosserie feststellen. Die polizeilichen Feststellungen konnten eine Brandstiftung bislang nicht ausschließen, weshalb die Polizei Saale-Holzland die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Polizei Saale-Holzland (036428/640) erbittet aus diesem Grund Hinweise, die mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen könnten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell