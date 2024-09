Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped missachtet

Neuengönna (ots)

Glück im Unglück hatte ein 17-jähriger Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall in Neuengönna. Der junge Mann befuhr gegen 14 Uhr die Nerkewitzer Straße, als ein entgegenkommender Pkw in ein Grundstück abbiegen wollte. Der 52-jährige hatte das Zweirad schlichtweg übersehen, fuhr nach links und kollidierte hierbei mit dem Moped. Der Heranwachsende erlitt beim Sturz eine klaffende Wunde am Bein, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Pkw-Fahrer wird sich wegen Fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

