LPI-J: 7-Jähriger fährt Quad auf öffentlicher Straße

Mellingen (ots) - Am Samstagabend ereignete sich ein Unfall in der Ortslage Mellingen. Ein PKW fuhr mit angehängtem Wohnmobilanhänger. Während der Fahrt löste sich aus bisher unbekanntem Grund der Anhänger vom Auto. In der Folge rollte der Anhänger circa 500 Meter die Straße herunter. Hierbei touchierte er ein am Straßenrand parkendes Auto und kam schließlich in einem Zaun zum Stehen. Verletzt wurde niemand. ...

