Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Hochwertiges Pedelec von Auto-Fahrradträger gestohlen

Einhausen (ots)

In der Nacht zum Sonntag (12.05.), in der Zeit zwischen kurz nach Mitternacht und 10.00 Uhr, geriet ein hochwertiges Pedelec in das Visier von Kriminellen.

Die Täter durchtrennten die Fahrradschlösser an einem Fahrradträger eines in der Martin-Niemöller-Straße in Groß-Hausen geparkten VW und entwendeten anschließend das Pedelec der Marke Focus, Modell: Thorn 6.8. EQP im Wert von fast 6000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/7060.

