LPI-J: Einbruch in leerstehendes Mehrfamilienhaus

Apolda (ots) - Am Freitag, den 20.09.2024 wollte eine 53-jährige Frau in den Abendstunden mit ihrem Pkw den Bahnübergang an der L1061 bei Kaatschen-Weichau überqueren. Sehr wahrscheinlich bog sie aufgrund ihrer hohen Alkoholisierung von 2,35 Promille zu früh ab und blieb mit ihrem Pkw im Gleisbett stecken. An der Bahnanlage konnte zum Glück bislang kein Schaden festgestellt werden, sodass es nur zu geringfügigen ...

mehr