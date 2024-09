Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsches Bremsmanöver führte zum Unfall

Jena (ots)

Am Musäusring ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunglück. Als einem Motorradfahrer ein Pkw in der Straße entgegenkam, bremste der Zweiradler, jedoch nur mit der Vorderbremse. Dadurch kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Zu einer Kollision beider Fahrzeuge ist es nicht gekommen. Ein Rettungswagen hat den Mann zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Auslaufens von Kraftstoff wurde die Feuerwehr zum Binden der Flüssigkeit angefordert.

