FW-GLA: Schwerer Verkehrsunfall (LKW) mit eingeklemmter Person

Gladbeck (ots)

Am Montag den 08. Juli wurde die Feuerwehr Gladbeck um 15:25 Uhr auf die Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. An der Einsatzstelle bestätigte sich die Meldung, eines LKW-Unfall mit einer eingeklemmten schwerverletzten Person. Nach Sicherstellung der medizinischen Erstversorgung, wurde umgehend die aufwendige technische Rettung aus dem LKW durchgeführt. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde für den verletzten LKW-Fahrer ein Rettungshubschrauber angefordert. Der Patient wurde anschließend in eine Unfallklinik transportiert. Die Autobahn war für den Zeitraum der Rettung teilweise gesperrt. Die Polizei hat die Unfallursachenermittlung aufgenommen.(MK)

