Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Brand in Altenheim in Wildeshausen - Evakuierung des Gebäudes notwendig - Über 350 Einsatzkräfte im Einsatz

Wildeshausen (ots)

Am späten Sonntagabend, den 11. August 2024, wurde die Feuerwehr Wildeshausen gegen 22:30 Uhr zu einem Einsatz in einem Altenheim in der Heemstraße alarmiert. Ausgelöst wurde der Einsatz durch die automatische Brandmeldeanlage, die bei einem Brand in einem Technikraum anschlug. Aufgrund einer massiven Rauchentwicklung, die sich schnell im Gebäude ausbreitete, war eine sofortige Evakuierung der 87 Bewohner erforderlich.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde schnell festgestellt, dass sich der stark giftige Rauch unkontrolliert durch Kabel- und Lüftungsschächte im gesamten Gebäude verteilte. Die Gefahr für die Bewohner war erheblich, weshalb der Einsatzleiter umgehend das Einsatzstichwort auf "MANV 25" (Massenanfall von Verletzten, Kategorie 25) erhöhte. Dies führte zu einem Großeinsatz, an dem insgesamt über 350 Einsatzkräfte beteiligt waren, darunter mehr als 200 Feuerwehrleute aus der Region sowie über 150 Kräfte des Rettungsdienstes und Polizei.

In enger Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal und des Rettungsdienstes, das sich umgehend und tatkräftig einbrachte, wurden die zum Teil bettlägerigen Bewohner sicher aus dem Gebäude evakuiert. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz des Pflegepersonals, das nicht nur bei der Evakuierung unterstützte, sondern auch wertvolle Auskünfte liefern konnte.

Parallel zur Evakuierung wurde die Brandbekämpfung im Technikraum eingeleitet, wo Batterie-Puffer aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatten. Die brennenden Batterien wurden nach erfolgreicher Brandbekämpfung in ein Wasserbad gelegt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Die evakuierten Bewohner wurden zunächst vor dem Seniorenheim erstversorgt und anschließend in das nahegelegene Feuerwehrhaus in Wildeshausen transportiert, wo eine weitere medizinische Betreuung erfolgte. Dank der reibungslosen Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte konnte Schlimmeres vor Ort verhindert werden.

Ein 73-jähriger Bewohner wurde aufgrund von Rauchgasvergiftungen ins städtische Krankenhaus eingeliefert und verbleibt dort stationär. Eine 40-jährige Mitarbeiterin sowie zwei 39-jährige Ersthelfer wurden ebenfalls mit leichten Verletzungen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Nach intensiver Belüftung des Altenheims konnten die Bewohner nach einer gründliche medizinischen Sichtung im Laufe der Nacht sicher in die Einrichtung zurückkehren. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt, und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Einsatz wurde gegen 04:00 Uhr beendet.

Jannik stiller, Pressesprecher der Feuerwehr:,,Dieser Einsatz ist für alle eingesetzten Einsatzkräfte besonders. Wir mussten innerhalb kürzester Zeit viele Menschen aus dem Gebäude retten. Hier hat die Zusammenarbeit aller Organisationen perfekt geklappt, das ist deutlich hervorzuheben. Danke an alle, der Erfolg war nur durch euch und das gemeinsame Zusammenspiel möglich!"

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell