Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Feuerwehr Wildeshausen fährt zwei Einsätze am Dienstag - 100. Einsatz im Jahr 2024

Bild-Infos

Download

Wildeshausen (ots)

Die Feuerwehr Wildeshausen wurde am Dienstagnachmittag um 13:05 Uhr zu einem Einsatz in die Düngstruper Straße alarmiert, nachdem dort eine Brandmeldeanlage automatisch ausgelöst hatte.

Innerhalb kürzester Zeit rückten 18 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen zum Einsatzort aus. Vor Ort erkundete die zuständige Gruppenführerin den Bereich, der durch den Feuermelder signalisiert worden war. Nach einer gründlichen Erkundung konnte weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Zusätzlich überprüfte eine weitere Einsatzkraft mithilfe einer Wärmebildkamera den betroffenen Bereich, um sicherzustellen, dass keine thermisch aufbereiteten Stellen vorhanden waren. Auch hierbei wurde keine Gefahr festgestellt. Nach etwa 20 Minuten konnte die Feuerwehr Wildeshausen die Einsatzstelle wieder verlassen.

Zu ihrem zweiten Einsatz an diesem Tag wurden die Einsatzkräfte gegen 15:00 Uhr gerufen. Die Großleitstelle Oldenburg alarmierte die Einsatzkräfte zu einer Notfalltüröffnung in der Straße "Am Spascher Sand". Die Feuerwehr Wildeshausen war schnell vor Ort und konnte die Tür schadenfrei öffnen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Wildeshausen hat heute die beeindruckende Marke von 100 Einsätzen im Jahr 2024 erreicht. Diese Zahl steht sinnbildlich für jede einzelne Einsatzkraft, die sich freiwillig und ehrenamtlich für das Wohl anderer Menschen einsetzt.Aufgrund der Temperaturen entschied sich der Ortsbrandmeister der Feuerwehr nach dem Einsatz schnell im Supermarkt anzuhalten, um für alle Einsatzkräfte Eis zu kaufen.

Die Einsätze der Feuerwehr Wildeshausen sind vielfältig: Von schweren Verkehrsunfällen auf der Autobahn bis hin zu Bränden in Wohngebieten oder Lagerhallen. Mal kommt es auch vor, dass Tiere gerettet werden müssen. Doch neben den schlimmen Momenten gibt es auch viele Gelegenheiten, in denen die Feuerwehr direkte Hilfe leisten und Freude bereiten konnte.

Die kontinuierliche wöchentliche Übung ist ein wesentlicher Bestandteil der hohen Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Wildeshausen. "Nur durch regelmäßiges Training können wir sicherstellen, dass wir in unseren Einsätzen schnell und effizient handeln können," betont der Pressesprecher der Feuerwehr.

Ein besonderer Dank gilt den Familien, Arbeitgebern und Freunden der Feuerwehrleute. Sie sind es, die oft alleine zurückbleiben, wenn der digitale Meldeempfänger zum Einsatz ruft. Ihre Unterstützung und ihr Verständnis sind unbezahlbar.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell