Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Buschbrand in der Pestruper Straße - Feuerwehr mahnt zur Vorsicht beim Umgang mit Unkrautbrennern

Bild-Infos

Download

Wildeshausen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es um 15:46 Uhr zu einem Buschbrand in der Pestruper Straße. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Brand und begannen sofort mit einem Gartenschlauch, parallel zum Absetzen des Notrufs, die Flammen zu bekämpfen. Dank ihres schnellen Eingreifens konnte der Brand beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte weitestgehend unter Kontrolle gebracht werden.

Die Feuerwehr Wildeshausen war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 17 Einsatzkräften vor Ort. Obwohl das Feuer größtenteils gelöscht war, setzte die Feuerwehr ein Strahlrohr ein, um verbliebene Glutnester abzulöschen und ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Dieser Vorfall unterstreicht erneut die Gefahren, die mit dem Einsatz von Unkrautbrennern verbunden sind. Funkenflug kann sich rasch im trockenen Buschwerk ausbreiten und zwischen dem Wählen des Notrufs und dem Eintreffen der Feuerwehr erheblichen Schaden anrichten. In der Vergangenheit hat sich in Wildeshausen gezeigt, dass unsachgemäßer Umgang mit Unkrautbrennern ganze Häuser in Brand setzen kann.

Die Feuerwehr Wildeshausen ruft daher zu besonderer Vorsicht auf und empfiehlt, alternative und dennoch legale Methoden zur Unkrautbekämpfung zu nutzen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell