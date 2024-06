Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener Fahrradfahrer beleidigt und bedroht Polizeikräfte

Kirchen (Sieg) (ots)

Am Samstagmittag, 01. Juni, meldete sich gegen 13 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, und machte Angaben zu einem Fahrradfahrer, welcher in Schlangenlinien in der Austraße unterwegs sei, und sich kaum auf dem Fahrrad halten könne.

Durch die entsandten Kräfte der Polizeiinspektion Betzdorf konnte der beschriebene 32-jährige Fahrradfahrer im Bereich Kirchen-Freusburg unsicher fahrend angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Entsprechend wurde eine Blutprobeentnahme angeordnet und durchgeführt. Während der laufenden Einsatzmaßnahme beleidigte und bedrohte der erhebliche polizeibekannte Beschuldigte die Polizeikräfte fortwährend, sodass dieser sich neben dem ursprünglichen Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung wird verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell