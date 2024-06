POL-PDNR: Aufgefundenes E-Bike sucht seinen Besitzer

Bruchertseifen (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit konnten Polizeibeamte der Polizei Altenkirchen einen mit Haftbefehl gesuchten 40-Jährigen Mann in einem ehemaligen Hotel in Bruchertseifen feststellen. Der 40-Jährige polizeibekannte Mann konnte vor Ort festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt werden. Er hat dort nun eine mehrmonatige Haftstrafe zu verbüßen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

