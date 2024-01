LPI-NDH: Silvesternacht Landkreis Eichsfeld

Artern (ots) - Opfer dieser Betrugsmasche wurde am 30.12.2023 ein 29 Jähriger aus Artern. Vermeintlich seine Ehefrau forderte den Geschädigten über Facebook auf, ein intimes Video von sich zu drehen und an sie weiterzuleiten. In der Annahme seiner Frau zu schreiben, drehte der Geschädigte ein Video und verschickte es. In der weiteren Folge erhielt er eine Geldforderung über 2500 Euro vom scheinbar gehackten Profil seiner Ehefrau. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

