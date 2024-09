Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad wiedererlangt

Jena (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr, erhielt die Polizei Jena Kenntnis von einem Fahrraddiebstahl. Die 18-jährige Geschädigte gab an, dass eine unbekannte Person im Bereich Stadt-Zentrum ihr mittels Schloss gesichertes Fahrrad entwendete. Die Tathandlung selbst konnte die Frau nicht beobachten. Das Fahrrad besaß ein Ortungsgerät, weshalb es im Bereich Jena-Nord wiedergefunden werden konnte. Der Täter konnte hier nicht angetroffen werden. Die Polizeibeamten führten eine ausgiebige Spurensicherung am Fahrrad durch und händigten des anschließend der Geschädigten wieder aus.

Die Tathandlung soll im Zeitraum vom 19.09./13:00 Uhr bis 21.09./16:00 Uhr vor dem Kleidungsgeschäft in der Löbderstraße stattgefunden haben. Zeugenhinweise zum unbekannten Täter nimmt die Polizei unter 03641 81-0 entgegen.

