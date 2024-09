Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.09.2024

Goslar (ots)

Verfolgungsfahrt endet mit Unfall

Am Sonntagmorgen (22.09.2024) gegen 04:45 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt, bei der ein 20jähriger Wernigeröder versuchte, sich mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Flucht endete mit einem Verkehrsunfall auf der Bundestraße 241 im Bereich der gesperrten Okerbrücke vor der Ortschaft Vienenburg. Der Vorfall begann in Goslar OT Hahndorf. Dort sollte der ohne Beleuchtung fahrende Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Polizeistreife dem Fahrer deutliche Anhaltesignale gab, beschleunigte dieser stark und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgung führte von der Grauhöfer Straße auf die K1 und von dort über die B 241 in Richtung Vienenburg, wobei der Fahrer mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt und mit hoher Geschwindigkeit fuhr. Der offensichtlich ortsunkundige Fahrzeugführer versuchte vor der gesperrten Okerbrücke nach links über das angrenzende Feld zu entkommen, verunfallte jedoch im Graben und konnte durch die Beamten unverletzt gestellt werden. Der Fahrzeugführer war nicht in dem Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am Samstag, (21.09.2024) um 14:00 Uhr befuhr eine 65jährige Goslarerin die B498 aus Goslar in Richtung Okerstausee. aufgrund der Rotlicht zeigenden Baustellenampel in Höhe Romkerhall verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Dies übersah der 61jährige, aus Hann. Münden stammende Motorradfahrer und fuhr auf den Pkw auf. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Langelsheim - Unfall mit vier leicht verletzten Radfahrern

Am Samstag (21.09.2024) ereignete sich um 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 515 zwischen Langelsheim und Bredelem. Eine Gruppe von drei Radfahrenden befuhren den Radweg aus Langelsheim in Richtung Bredelem. Kurz nach der Ortsausfahrt Langelsheim kam Ihnen ein Radfahrer entgegen. Aufgrund der Nutzung seines Mobiltelefons, achtete der einzelne Radfahrer nicht auf den Gegenverkehr und stieß mit dem ersten Radfahrer der Gruppe zusammen. Die folgenden zwei Radfahrenden fuhren auf die zwei verunfallten Radfahrer auf und kamen ebenfalls zu Fall. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell