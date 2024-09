POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.09.2024

Goslar (ots) - Diebstahl aus PKW: Am 19.09.2024, kam es in der Zeit zwischen 06:50 Uhr bis 18:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem PKW (Honda Accord in grau). Es wurde hierzu ein Seitenfenster am PKW eingeschlagen. Anschließend wurden mehrere Gegenstände aus dem PKW entwendet. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Triftstraße in Seesen in Höhe der Hausnummer 17. ...

mehr