POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 19.09.2024

Ladendiebstahl mit Gartenschere

Goslar. Am Mittwochabend, gegen 18.50 Uhr, entwendet ein 28-jähriger Mann aus Bad Harzburg mehrere Bierdosen aus einem Supermarkt in der Kaiserpassage. Als er durch einen Ladendetektiv angesprochen wird, bedroht der Kurstädter die Angestellten mit einer mitgeführten Gartenschere. Durch die hinzugezogene Polizei wurde die Gartenschere beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.

Falsche Handwerker in Jürgenohl

Goslar. Am Mittwochmittag, gegen 11.30 Uhr, klingelte ein vermeintlicher, ca. 40 Jahre alter Handwerker bei einer 86-jährigen Frau in der Wildensteinstraße. Hier erklärte er, dass er Schäden an den Dachziegeln und am Schornstein festgestellt habe und bot eine Reparatur für 50 Euro an. Daraufhin ließ die Frau den Mann ein, woraufhin ein ca. 25-jähriger Mann hinzukam. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen wurde angegeben, dass Materialkosten bei einem Baumarkt in Höhe von 500 Euro fällig würden. Nach Leistung der Zahlung verließen die Männer die Örtlichkeit und kehrten nicht zurück. Die Täter werden zwischen 165cm und 170cm groß und mit dunklerem Hauttyp beschrieben. Beide hätten akzentfrei deutsch gesprochen. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

