POL-MFR: (697) Polizeilicher Schusswaffengebrauch in Lauf an der Pegnitz - Weitere Auskünfte durch Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am Freitagnachmittag (28.06.2024) kam es bei Arbeiten in einer Lagerhalle in Rothenburg ob der Tauber zu einem schweren Unfall mit einem Gabelstapler. Eine 37-jährige Frau verlor ihr Leben. Kurz vor 16:00 Uhr fanden Arbeiten in einer Lagerhalle in der Erlbacher Straße statt. Hierbei kippte ein Gabelstapler zur Seite und begrub die 37-jährige Staplerführerin unter sich. Die anwesenden ...

