Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 19.09.2024

Goslar (ots)

Diebstahl aus PKW:

Am 19.09.2024, kam es in der Zeit zwischen 06:50 Uhr bis 18:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem PKW (Honda Accord in grau). Es wurde hierzu ein Seitenfenster am PKW eingeschlagen. Anschließend wurden mehrere Gegenstände aus dem PKW entwendet. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Triftstraße in Seesen in Höhe der Hausnummer 17. Der PKW war dort in einer Parkbucht abgestellt. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

