Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 21.09.2024

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort:

Am 20.09.2024, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr - 15:15 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Markts (Katelnburgstraße 17, 38723 Seesen, OT Rhüden) zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Hierbei wurde ein grauer Audi (Q7) im Bereich des hinteren Kotflügels (links) beschädigt. Die Beschädigungen wurden vermutlich durch einen anderen PKW verursacht. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne zuvor seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort:

Zu einem weiteren unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es am 20.09.2024 in der Zeit von 07:30 Uhr - 14:30 Uhr. Der beschädigte PKW (Citroen Berlingo in schwarz) war in der Straße "In der Bleiche 4" in 38723 Seesen (OT Rhüden) am Straßenrand geparkt gewesen. Der o.g. PKW wurde hierbei im vorderen linken Bereich am Kotflügel zerkratzt. Die Beschädigungen wurden vermutlich durch einen anderen PKW verursacht Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne zuvor seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

