Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verlorene Ladung; Motorsegelflieger verunglückt; Verkehrsunfall; Einbruch; Panzergranate bei Bauarbeiten gefunden

Reutlingen (ots)

LKW-Ladung auf Bundesstraße verloren

Die verlorene Ladung eines Sattelzuges hat am Mittwochmorgen für größere Verkehrsbehinderungen auf der B28 / Schieferstraße gesorgt. Der 53-jährige Fahrer eines mit Erde beladenen Mercedes Sattelzuges befuhr kurz nach acht Uhr die Bundestraße zwischen der Sondelfinger und der Rommelsbacher Straße. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts verlor er den Großteil seiner Ladung, so dass schließlich mehrere Tonnen Erde auf die Fahrbahn verteilt wurden. Mithilfe eines Radladers der Technischen Betriebsdienste der Stadt Reutlingen wurde die Erde entfernt und im Anschluss die Fahrbahn gereinigt. Die Bundesstraße musste dazu für die Dauer von circa zwei Stunden komplett gesperrt werden. (gj)

Engstingen (RT): Motorsegelflieger verunglückt

Ein Motorsegelflugzeug ist am Mittwochmittag in einem Waldstück zwischen dem Schloss Lichtenstein und dem Traifelberg verunglückt. Der 45-jährige Pilot war mit einem Flieger des Herstellers Diamond Aircraft im Westerwald gestartet. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte er gegen 13.40 Uhr wohl aufgrund schlechter Sichtverhältnisse zwischenlanden. Dabei touchierte der Flieger die Bäume und stürzte zu Boden. Sowohl der Pilot als auch eine im Flugzeug befindliche 16-Jährige wurden dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Sie wurden von der Bergwacht aus dem unwegsamen Gelände gerettet und notärztlich erstversorgt. Anschließend wurden sie zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen, einem Rettungshubschrauber, einem Organisatorischen Leiter und elf weiteren Einsatzkräften angerückt war, waren auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten und die Bergwacht mit drei Fahrzeugen und 18 Helfern zur Unglücksstelle ausgerückt. Auch ein Polizeihubschrauber befand sich zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen kurzzeitig im Einsatz. Zur Klärung der Ursache wurde die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen in die Ermittlungen eingebunden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Bereich der B 312. Gegen sieben Uhr befuhr ein 48 Jahre alter Mann mit einem VW Passat die Anschlussstelle von Reutlingen herkommend und wollte anschließend nach links auf die Nordtangente in Richtung Metzingen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem aus dieser Richtung heranfahrenden Mercedes einer 21-Jährigen. Der Mercedes stieß anschließend noch mit den rechten Leitplanken zusammen, von denen er zurück auf die Fahrbahn abgewiesen wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der 48-Jährige war vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, das er jedoch nach kurzer Zeit wieder verlassen konnte. Den Sachschaden schätzt die Polizei in Summe auf circa 52.500 Euro. Die beiden Autos mussten zudem abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine zeitweise Sperrung der Anschlussstelle der B 312 von beiden Richtungen herkommend notwendig. Zur Unfallstelle waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. (mr)

Köngen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte auf einem Sportgelände ist ein Unbekannter von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 13.30 Uhr beschädigte der Täter eine Fensterscheibe und gelangte so ins Innere. Daraus entwendete er Alkoholflaschen, ein Notebook und Bargeld. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (rd)

Mössingen (TÜ): Panzergranate ausgegraben

Eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Mittwochmorgen zum Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes und der Polizei in Mössingen geführt. Bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in der Reutestraße waren Arbeiter kurz nach acht Uhr auf eine alte Panzergranate im Erdreich gestoßen. Die Arbeiten wurden daraufhin sofort eingestellt und das umliegende Gebiet geräumt bzw. abgesperrt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte die Granate bergen und abtransportieren, woraufhin die Absperrung gegen zehn Uhr wieder aufgehoben werden konnte. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell