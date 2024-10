Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Feuerwerkskörper geworfen; Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Brand in Unterkunft für Geflüchtete

In einer Unterkunft für Geflüchtete in der Storlachstraße ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Rettungs- und Einsatzkräfte rückten kurz nach 17 Uhr zu dem Gebäude aus, nachdem ein Zeuge den Notruf gewählt hatte. Wie sich vor Ort herausstellte, war das Feuer in einem der Zimmer auch noch unbekannter Ursache im Bereich des Herdes bzw. des Kühlschranks ausgebrochen. Ein 49-jähriger Mitarbeiter der Stadt hatte sich bei Löschversuchen nach derzeitigem Kenntnisstand eine Rauchgasvergiftung zugezogen, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die betroffene Wohnung ist infolge der Flammen sowie der Rauchentwicklung nicht mehr nutzbar. Die Bewohner wurden in anderen Räumen im selben Gebäude untergebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei einer vorläufigen Schätzung zufolge auf circa 20.000 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Feuerwerkskörper in Wohnung und von Parkhaus geworfen (Zeugenaufruf)

Einen Zusammenhang zwischen zwei Taten, die sich am Mittwoch in der Reutlinger Innenstadt ereignet haben, prüft derzeit die Polizei. Als der Bewohner eines Mehrparteiengebäudes in der Deckerstraße gegen 17 Uhr nach Hause kam, bemerkte er mehrere kleinere Brandlöcher im Sofa seiner Wohnung und stellte in der Folge fest, dass im Laufe des Tages durch einen Unbekannten durch das gekippte Fenster hindurch ein Feuerwerksköper ins Innere geworfen worden war. Glücklicherweise war kein weiterer Brand ausgebrochen. Ungefähr zur selben Zeit wurden vom obersten Deck eines Parkhauses in der Mauerstraße ebenfalls ein gezündeter Feuerwerkskörper sowie eine Getränkedose zu Boden geworfen, wobei ersterer einen besetzten Kinderwagen einer Fußgängerin nur knapp verfehlte. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Von Zeugen konnten mehrere männliche Kinder bzw. Jugendliche gesehen werden, die derzeit jedoch noch unbekannt sind. Zeugen, die Angaben zu den beiden Taten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Walddorfhäslach (RT): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag bei Walddorf ereignet. Ein 50-Jähriger war gegen 15.50 Uhr mit einem VW Tiguan auf der B 464 von Dettenhausen herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die L 388 nach Walddorf kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Sharan eines 28 Jahre alten Mannes. Aufgrund der Kollision wurde der Wagen des 28-Jährigen auf den verkehrsbedingt auf der L 388 an der Stoppstelle wartenden Mercedes eines 60-Jährigen geschleudert. Alle drei Fahrer zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken zur Behandlung gebracht. Sämtliche Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 37.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Fahrbahnreinigung an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Eningen (RT): Unfall im Kreisverkehr

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat der Lenker eines Motorrollers am Mittwochabend bei Eningen erlitten. Eine 66-Jährige befuhr gegen 19.15 Uhr mit einer Mercedes-Benz A-Klasse die Metzinger Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Ortsende kam es zur Kollision mit dem Roller des 53-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 3.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Einbruch in Wohnung

Eine Wohnung in der Betzgerstraße ist im Laufe des Mittwochs von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 14.45 Uhr schlug der Täter ein Fenster des Mehrfamilienhauses ein und gelangte so ins Innere der Wohnung. Dort durchwühlte der Unbekannte auf der Suche nach Wertgegenständen die Einrichtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Kriminelle Schmuck, mit dem er sich aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Auto überschlagen

Leicht verletzt wurde ein 59-Jähriger, der sich am Mittwochmittag auf einem Feldweg in Verlängerung der Straße Im Göbel mit seinem Fahrzeug überschlagen hat. Der Mann war gegen 13.25 Uhr im Rahmen seiner Tätigkeit mit einem VW Transporter auf dem Feldweg unterwegs, als er auf dem schmalen Weg zu weit nach rechts kam. Dabei rutschte der Wagen eine steile Böschung hinab, überschlug sich, bevor er gegen einen Baum prallte und auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Transporter, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (jb)

Nürtingen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Schlesierstraße ist am Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen sieben Uhr und 21.10 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Darin suchte er nach Wertgegenständen und entwendete unter anderem einen Tresor. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Roßdorf hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Nach Körperverletzung in Gewahrsam genommen

Ein aggressiver 43-Jähriger musste am Mittwochnachmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der alkoholisierte Mann gegen 15.10 Uhr in der Karlstraße offenbar grundlos eine 34-Jährige angegangen, sie durch einen Schlag verletzt und zu Boden gezogen haben. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden waren, griffen ein und trennten den den Tatverdächtigen von der Frau. Diese erlitt leichte Verletzungen. Sie benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Nachdem der 43-Jährige von den hinzugerufenen Polizeibeamten nach der Sachverhaltsaufnahme einen Platzverweis erhalten hatte, kehrte er nur kurz darauf zurück und wollte die 34-Jährige offenbar erneut angehen, was durch Zeugen jedoch verhindert werden konnte. Der wiederholt aggressive Mann musste daher von den Beamten zu Boden gebracht und geschlossen werden. Hierbei erlitt er augenscheinlich leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde in eine Gewahrsamszelle gebracht und sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Burladingen-Ringingen (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert und weitergefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Hechingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der K 7162 ereignet hat. Ein 34-Jähriger war kurz vor 6.30 Uhr mit seinem LKW Mercedes Atego auf der Kreisstraße von Salmendingen Richtung Ringingen unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegen, der offensichtlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten war und den LKW seitlich streifte. Der Lenker des Pkw fuhr daraufhin ohne anzuhalten oder sich um den Schaden zu kümmern weiter und flüchtete vom Unfallort. Der entstandene Unfallschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 07471/9880-0 beim Polizeirevier Hechingen zu melden. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell