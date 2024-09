Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Reinsen-Remeringshausen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen/Reinsen-Remeringshausen (ots)

(KEM) Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitagmittag an der Heuerßer Straße in Reinsen-Remeringshausen ereignet hat.

Eine 30-jährige Frau aus der SG Rodenberg befuhr mit ihrem VW T5 die Heuerßer Straße aus Heußeren kommend, als ihr in einer Kurve ein Traktor mit Anbaugerät entgegenkam. Dieses ragte so weit auf die Gegenfahrbahn, dass es trotz Ausweichens mit dem linken Fahrzeugspiegel der VW-Fahrerin kollidierte und dieser abriss. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt fort.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721-98220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell