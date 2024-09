Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beckedorf - Polizei stoppt alkoholisierten Sprinter-Fahrer

Beckedorf (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen ermittelt gegen einen 50-jährigen Mann aus Garbsen wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt.

Die Polizei war am Montagabend durch einen Hinweis auf den Sprinterfahrerfahrer aufmerksam gemacht worden, da dieser auf der B65 in Nienstädt augenscheinlich grundlos seinen Transporter gewendet hatte und dann zurück Richtung Stadthagen gefahren sei. Als die Einsatzkräfte des PK Stadthagen den Fahrer gegen 19.35 Uhr in Beckedorf kontrollierten, nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell