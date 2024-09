Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rohrsen/Eystrup - Polizei stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer

Rohrsen/Eystrup (ots)

(KEM) Die Polizei Hoya ermittelt gegen einen 43-jährigen Nienburger wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt.

Gegen 01:07 Uhr am Sonntagmorgen gab eine aufmerksame Zeugin der Polizei einen Hinweis auf einen PKW, der die B215 von Rohrsen in Richtung Eystrup in starken Schlangenlinien befuhr und zwischendurch zudem unberechenbar abrupt abbremste. Unverzüglich eingesetzte Einsatzkräfte aus Hoya konnten den 43-Jährigen kurz darauf in Eystrup an der Hauptstraße kontrollieren. Der Nienburger wies deutlichen Atemalkoholgeruch auf und reagierte nur sehr verzögert auf ihre Ansprache. Auch die Durchführung einer Atemalkoholmessung schlug mehrfach fehl. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell