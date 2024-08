POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Einsatz der Polizei in Heyden - Zwei Personen tot in Wohnung aufgefunden

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwochabend, 7. August, hat ein Unbekannter einen Opel Corsa am Odenkirchener Bahnhof in Brand gesetzt und ist geflüchtet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Gegen 22 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich ein etwa 30 Jahre alter Mann an einem geparkten Pkw an der Straße Kohrbleiche im Ortsteil Odenkirchen zu schaffen machte. Der Unbekannte, der ein schwarzes Unterhemd, eine schwarze ...

