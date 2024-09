Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - Zeugenaufruf nach E-Bike Diebstahl

Eystrup (ots)

(KEM) Die Polizei Hoya sucht Zeugen zu einem E-Bike-Diebstahl, der sich am Sonntagabend am Bahnhof in Eystrup ereignete. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen ca. 20 und 22.30 Uhr ein E-Bike, welches am Fahrradständer am Bahnhof angeschlossen war. Das lila Damenfahrrad hatte einen Wert von ca. 2.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hoya unter 04251-97280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell