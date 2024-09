Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Bike entwendet

Warmsen (ots)

(Thi) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen zu einem E-Bike-Diebstahl, der sich am Donnerstag den 05.09.2024 zwischen 4:45 und 17 Uhr an einem Mehrfamilienhaus Meßwinkel 85 in Warmsen ereignete.

Unbekannte entwendeten das in einem Carport angeschlossene E-Bike eines 29-Jährigen.

Der Schaden beläuft sich auf über 3000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell