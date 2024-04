Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gast wird ausfällig

Jena (ots)

Ein 38-Jähriger wollte eine Lokalität in der Jenergasse nicht verlassen, was am Donnerstagfrüh, gegen 3 Uhr, die Polizei auf den Plan rief. Nach anfänglicher Weigerung die fällige Rechnung zu bezahlen, tat der Mann dies widerwillig doch. Jedoch der Aufforderung zum Gehen kam er nicht nach. Die eingesetzten Beamten wollten bei der Durchsetzung des Hausrechtes unterstützen, was nicht auf Nächstenliebe stieß. Im Gegenteil, der 38-Jährige attackierte die Beamten mit Schlägen und Tritten, auch bespuckte er diese. In der Folge wurde der Mann in polizeiliches Gewahrsam genommen. Da er auch im Anschluss ein aggressives Verhalten an den Tag legte und sowohl die Beamten attackierte als auch staatliches Eigentum beschädigte, muss er sich nunmehr wegen mehreren Delikten strafrechtlich verantworten.

