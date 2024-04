LPI-J: Scheiben eingeworfen

Weimar (ots) - Die freudige Botschaft von gewonnenen 49.800 Euro erhielt gestern am Telefon eine 75-jährige Weimarerin. Bis zur Übergabe des Geldes sollte diese nur noch Gutscheinkarten im Wert von 2.000 Euro kaufen und die Codes derer übermitteln. Das einzige was die Rentnerin aber übermittelte, war den Sachverhalt an die Polizei. Trotz deren Anwesenheit beim folgenden Anruf, konnte der Täter nicht identifiziert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

